Sahel: les 3.000 soldats de l’Union africaine seront-ils enfin déployés?

La menace djihadiste au Sahel ne cesse de prendre de l’ampleur au point de se propager toujours plus au sud. Des pays du golfe de Guinée comme la Côte d’Ivoire et le Togo, jusque-là relativement épargnés, sont désormais des cibles directes des groupes extrémistes.Depuis juin 2020, une vingtaine de soldats et gendarmes ivoiriens ont été tués au cours d’attaques essentiellement concentrées à la frontière avec le Burkina Faso. Au Togo, une première attaque terroriste a eu lieu le 9 novembre, également près de la frontière avec le Burkina Faso, pays fortement ébranlé par des offensives armées depuis six ans.Face à la situation sécuritaire qui prévaut, tous les États de la région s’accordent sur la nécessité de mutualiser leurs efforts.Une mutualisation des efforts pas si évidenteLes autorités ivoiriennes ont annoncéune réunion des chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui se tiendra du 17 au 19 novembre à Abidjan. Cette rencontre, ont-elles indiqué, sera l'occasion d'examiner, au regard de la nouvelle configuration de la force antidjihadiste française Barkhane (caractérisée notamment par la fermeture de plusieurs bases et des milliers de soldats en moins), la proposition de l'Union africaine (UA) de déployer 3.000 soldats au Sahel.Ce déploiement, décidé lors du 33e sommet de l’UA en février 2020, et présenté comme un "geste de solidarité" à l’égard des pays du Sahel, était censé être effectué la même année, pour une durée de six mois. Mais il n’a toujours pas eu lieu, en dépit des concertations qui ont cours depuis entre l’UA et ses deux partenaires sur le projet que sont la CEDEAO et le G5 Sahel.Interrogé par Sputnik, Adrien Poussou, expert en géopolitique et ancien ministre centrafricain de la Communication, évoque une réalité qui plombe la coopération entre les États dans la lutte contre le terrorisme:La délicate question du financementFace à la prolifération des groupes extrémistes sur le continent, l’Union africaine dispose d’une large gamme d’instrumentsjuridiques et organisationnels, mais pas encore d’une force d’intervention pouvant être projetée au Sahel, qui est aujourd’hui l’un des foyers terroristes les plus vastes au monde.En effet, faute de financement, la Force africaine en attente (FAA), prévue depuis la création de l’UA en 2002 et qui était censée en être le bras militaire, n’est toujours pas opérationnelle. Et la force de 3.000 hommes envisagée pour parer au plus pressé pourrait ne pas échapper à ce sort. Si l’UA a eu à justifier le retard de son déploiement par la crise sanitaire liée au Covid-19, certains analystes évoquent plutôt des contraintes stratégiques et opérationnelles, mais aussi un manque de financement que souligne également Adrien Poussou.Quelle place pour ces 3.000 soldats au SahelPlusieurs forces internationales et régionales interviennent déjà depuis de nombreuses années au Sahel, pour un résultat très mitigé, les attaques armées et leur corollaire de morts ne cessant d’augmenter. On retrouve sur le terrain, entre autres, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA, qui compte plus de 14.000 militaires et policiers), Barkhane (5.100 soldats, mais l’effectif devrait bientôt être réduit de moitié), la Force multinationale mixte (FMM) et la force du G5 Sahel.C'est à tous ces acteurs que sont censés se joindre bientôt les 3.000 hommes de l’UA, faisant craindre à certains experts un "embouteillage sécuritaire" qui pourrait finalement s’avérer improductif. De son côté, Adrien Poussou, favorable à cette initiative, estime que "l’abondance de biens ne nuit pas".

