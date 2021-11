https://fr.sputniknews.com/20211112/tebboune-rejette-linvitation-de-macron-des-relations-a-minima-jusqua-la-presidentielle-davril-1052565935.html

Tebboune rejette l’invitation de Macron: des relations a minima jusqu'à la présidentielle d’avril?

Tebboune rejette l’invitation de Macron: des relations a minima jusqu'à la présidentielle d’avril?

Le Président algérien a rejeté l’invitation de son homologue français pour prendre part à la conférence de soutien à la stabilité de la Libye qui se tiendra à... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T06:17+0100

2021-11-12T06:17+0100

2021-11-12T06:22+0100

afrique

international

france

afrique

emmanuel macron

algérie

abdelmadjid tebboune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1045995079_0:120:2330:1431_1920x0_80_0_0_9552e661a65a744c98101871e57bd90d.jpg

Paris est confronté au "taghnant", attitude typiquement algérienne qui se caractérise par le rejet de compromis. Le Président Abdelmadjid Tebboune n’a pas donné suite à l’invitation du Président Emmanuel Macron pour participer, à Paris, à la conférence de soutien à la stabilité de la Libye qui aura lieu vendredi 12 novembre 2021. La décision a été annoncée mercredi 10 novembre par Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, lors d’une rencontre avec les membres du corps diplomatique algérien à l’étranger."Idées raisonnables"Mardi 9 novembre, un conseiller de l’Élysée a déclaré à des journalistes que le Président Emmanuel Macron "regrette les polémiques et les malentendus" et a assuré qu’il a "le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire". Une sorte de rétropédalage suite à des propos polémiques du Président Macron au sujet de l'Algérie, rapportés par le quotidien français Le Monde, et qui ont provoqué l'ire d'Alger.Ramtane Lamamra, qui est chargé de conduire la délégation algérienne à Paris, a reconnu que la dernière déclaration du Président Macron, distillée par un de ses conseillers, "est porteuse d'idées raisonnables, car respectueuse de l'histoire, du passé, du présent et de la souveraineté de l'Algérie". Mais ce n’est visiblement pas assez pour entamer un véritable dégel. Rédha Chenouf, journaliste spécialisé dans les questions maghrébines et africaines au quotidien El Khabar, explique à Sputnik que le message d’Emmanuel Macron ne comportait pas "d’excuses".La crise entre les deux pays se poursuit. Zineb Benzita, journaliste spécialisée dans les questions sécuritaires au Maghreb et au Sahel, écarte un éventuel réchauffement entre Alger et Paris dans un proche avenir. Elle précise à Sputnik que la partie algérienne aurait opté pour une mise entre parenthèses des relations pour une certaine période."Cela n'ira pas jusqu'à la rupture"La journaliste écarte cependant une éventuelle rupture des relations entre les deux pays. "Nous ne sommes pas face à la même situation qu’avec le Maroc. L’Algérie et la France entretiennent des rapports complexes, mais cela n’ira pas jusqu’à la rupture". Zineb Benzita constate également l’absence "de médiation entre les deux pays". "La crise est telle qu’aucun autre État n’oserait proposer une initiative de réconciliation".Rédha Chenouf estime que la crise entre les deux pays est aggravée par l’action de la France dans des dossiers du voisinage de l’Algérie. Il rappelle qu’Alger et Paris "ont longtemps eu des visions diamétralement opposées au sujet de la gestion du dossier libyen. Ils n’ont pas oublié que l’effondrement de ce pays du Maghreb a été causé par l’aventurisme du Président Nicolas Sarkozy".

https://fr.sputniknews.com/20211029/algerie-vers-le-grand-remplacement-linguistique-1052386691.html

france

afrique

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

international, france, afrique, emmanuel macron, algérie, abdelmadjid tebboune