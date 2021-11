https://fr.sputniknews.com/20211112/un-medecin-parisien-avance-des-exigences-exceptionnelles-pour-sinstaller-en-normandie-1052563777.html

Un médecin parisien avance des exigences exceptionnelles pour s’installer en Normandie

Un médecin de la région parisienne n’acceptera le poste à Barneville-Carteret, dans le département de la Manche, qu’à cinq conditions qu’il a énumérées dans un courriel envoyé au maire de la ville qui l’a sollicité pour s’y installer.Diverses villes françaises sont confrontées à un manque de généralistes ponctuel. D’après les données de la Caisse primaire d'assurance maladie, 40.000 habitants du département sont privés de médecin traitant. La commune de Barneville-Carteret, dont la population de 2.300 habitants en hiver monte jusqu’à 12.000 en été, vit aussi une pénurie majeure de praticiens. Parmi eux, 60% sont de plus de 60 ans.Alors que la ville a besoin de cinq médecins, on n’en a que trois "depuis de nombreuses années", a déclaré le maire David Legouet à France Bleu. "Mais d’ici trois ans, deux des généralistes, un homme de 74 ans et une femme de 68 ans, vont partir en retraite. Et on risque de ne se retrouver qu’avec un seul médecin.""Loi du marché"M.Legouet a dénoncé "un chantage", auquel il est impossible de répondre dans cette situation tendue."Avant, ils le disaient oralement, mais maintenant ils ne se cachent plus et l'écrivent. On ne peut pas répondre à ce genre de propositions incroyables. On est complètement démunis. Dans certains endroits de France, on a des pharmaciens qui font venir des médecins en payant leur cabinet médical, et ça va même jusqu'au caddie de courses par mois! C'est intolérable", a fustigé le maire.Or, pour le docteur Antoine Leveneur, président de l’Union régionale des médecins libéraux (URML) de Normandie, il s’agit de "la loi du marché".Approche "de mercenaires"L’insuffisance des conditions en vigueur depuis une trentaine d’années s’avère de plus en plus manifeste.Selon le maire de Barneville-Carteret, il est l’heure que le gouvernement agisse. "L’État paye les études des médecins, à lui de prendre ses responsabilités. Avec un objectif: plus de zone blanche médicale", a-t-il insisté.

