https://fr.sputniknews.com/20211112/une-adolescente-retrouvee-droguee-et-violee-a-paris-un-migrant-mineur-se-prenait-en-selfie-avec-1052570361.html

Une adolescente retrouvée droguée et violée à Paris: un migrant mineur se prenait en selfie avec

Une adolescente retrouvée droguée et violée à Paris: un migrant mineur se prenait en selfie avec

Frappée par la scène d’un garçon se livrant à des selfies avec une fille totalement inconsciente, allongée sur le trottoir en plein jour à Paris, la police est... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T11:20+0100

2021-11-12T11:20+0100

2021-11-12T11:20+0100

france

violences

disparition

mineurs

viol

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104144/94/1041449474_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_3c0c6ad32cd3afaa405124b6fa497293.jpg

Alors que l’adolescente qui avait disparu au cours d’un jogging en forêt en Mayenne a été retrouvée vivante, une jeune fille de 17 ans a été retrouvée inconsciente à Paris par des policiers en patrouille dans le quartier de Barbès dans l’après-midi du 7 novembre, rapporte Le Parisien.C’est le comportement bizarre d’un couple qui a attiré leur attention: un jeune homme était en train de faire des selfies avec une fille allongée sur le trottoir et complètement inconsciente. Elle a immédiatement été hospitalisée, son pronostic vital étant engagé. L’individu a été interpellé.L’adolescente présentait de multiples ecchymoses et des traces de viol. Les analyses toxicologiques ont révélé qu’elle avait fumé du cannabis et absorbé un médicament destiné à soigner l’épilepsie, mais pouvant aussi être utilisé comme drogue.Une fois son état stabilisé, l’adolescente a été auditionnée. Souffrant d’amnésie, elle n’a pu établir l’ordre des événements.Une fugueOriginaire de l’Aisne et placée dans un foyer, elle a décidé de fuguer pour rejoindre son petit ami, mineur non accompagné, habitant un squat à Paris. Selon les éléments de l’enquête, le 7 novembre, avant d’être découverte inconsciente par les policiers, elle a fumé du cannabis et a avalé un médicament antiépileptique souvent utilisé comme drogue dans des milieux défavorisés.Le garçon interpellé, 16 ans, également mineur non accompagné et habitant un squat à Paris, nie les faits de viol, précise le quotidien. Les auditions se poursuivent.Les fugues représentent 97% de tous les signalements de disparition de mineurs à la police et à la gendarmerie en 2019, selon le ministère de l’Intérieur. Et la plupart des fugues (63%) concernent des adolescents de plus de 15 ans.La joggeuse disparue retrouvéeLe début de semaine a été marqué par la disparition inquiétante d’une lycéenne de 17 ans.L’adolescente s’est volatilisée pendant son jogging dans une forêt le 8 novembre à Saint-Brice (Mayenne). Près du lieu de sa disparition, son père a retrouvé son téléphone, sa montre connectée et ses écouteurs avec des traces de sang.Elle a été retrouvée vivante environ 24 heures plus tard dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à environ dix kilomètres de la zone où elle était partie faire son jogging. La lycéenne, en état de choc, a été hospitalisée. Elle a affirmé avoir échappé à ses ravisseurs.Pour le moment, aucune nouvelle interpellation n’a été annoncée, hormis celle d’un homme qui a été finalement mis hors de cause. Les investigations sur les circonstances de la disparition se poursuivent. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

violences, disparition, mineurs, viol, faits divers