https://fr.sputniknews.com/20211112/une-jeune-militaire-affirme-avoir-subi-un-viol-a-lelysee-une-enquete-ouverte-1052571404.html

Une jeune militaire affirme avoir subi un viol à l’Élysée, une enquête ouverte

Une jeune militaire affirme avoir subi un viol à l’Élysée, une enquête ouverte

Une enquête judiciaire a été initiée puisqu’une jeune militaire a affirmé avoir été victime de violences sexuelles le 1er juillet à l’Élysée, annonce... 12.11.2021, Sputnik France

2021-11-12T12:57+0100

2021-11-12T12:57+0100

2021-11-12T13:45+0100

france

france

enquête

viol

violences

militaires

accusations

agressions sexuelles

palais de l'élysée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1052572343_0:843:2048:1995_1920x0_80_0_0_e8a74bfebd11fdc0b8f7484de472becb.jpg

Une jeune militaire a affirmé avoir été victime de violences sexuelles de la part d’un autre militaire, en juillet à l’Élysée, fait savoir Libération.Les deux travaillaient ensemble et se connaissaient. Les faits sont survenus le 1er juillet à la fin de festivités à l’occasion du départ d’un supérieur qui avaient lieu dans les locaux hautement sécurisés de l’état-major particulier du Président de la République, rue de l’Élysée.La jeune femme est allée déposer une main courante peu après les faits au commissariat le plus proche. Selon les informations de Libération, le parquet de Paris a ouvert le 12 juillet une information judiciaire pour viol.Le suspect a été placé en garde à vue et interrogé, des auditions se sont également tenues, poursuit le quotidien.Contacté par Libération, l’Élysée a déclaré ne "jamais" commenter "les affaires judiciaires en cours" et être "en attente de l’enquête de justice pour qualifier les faits et voir les suites à donner".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

france, enquête, viol, violences, militaires, accusations, agressions sexuelles, palais de l'élysée