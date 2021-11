https://fr.sputniknews.com/20211113/airbus-affine-a-la-marge-sa-prevision-de-demande-mondiale-davions-1052590699.html

Airbus affine à la marge sa prévision de demande mondiale d'avions

Airbus a revu en très légère baisse samedi sa prévision de demande mondiale d'avions pour les 20 prochaines années par rapport au niveau attendu avant la crise du coronavirus, l'amélioration des perspectives sur le marché du fret compensant le ralentissement attendu des besoins du transport de passagers.Le constructeur aéronautique européen a présenté ses nouvelles prévisions à la veille de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, où les acteurs du secteur aérien espèrent commencer à tourner la page de la pandémie, qui leur a fait perdre deux années de croissance.Airbus prévoit désormais un marché total de 39.020 avions de lignes sur les 20 ans à venir, contre 39.213 il y a deux ans, soit une baisse de 0,5%.La prévision pour les petits avions, comme son A320, son, modèle le plus vendu, est pratiquement inchangée à 29.690 unités mais celle des gros porteurs a été réduite de 3,1%.Cette évolution est comparable à celle annoncée par le grand rival d'Airbus, l'américain Boeing, qui a abaissé en septembre de 1% sa prévision de marché à 20 ans par rapport à 2019.Airbus a aussi réduit sa prévision de croissance annuelle moyenne du trafic de passagers, à 3,9% contre 4,3%.Il a relevé de 2,9% sa prévision de demande de nouveaux avions de transport de fret, à 880 unités.Airbus cherche actuellement à signer une première commande de la version cargo de son A350 et discute dans ce but avec plusieurs compagnies dont Singapore Airlines, a-t-on appris de plusieurs source du secteur.Boeing a déclaré de son côté être en discussions avancées avec des acheteurs potentiels d'une nouvelle version cargo de son 777X et des sources ont précisé que les principaux clients potentiels incluaient Qatar Airways et FedEx.

