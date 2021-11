https://fr.sputniknews.com/20211113/covid-19-132-nouveaux-cas-pres-de-2436-millions-de-primo-vaccines-1052588193.html

Covid-19: 132 nouveaux cas, près de 24,36 millions de primo-vaccinés

Au total 132 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 134 guérisons ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a indiqué... 13.11.2021, Sputnik France

Les bénéficiaires de la campagne nationale de vaccination s'élèvent à 24.359.996 de primo-vaccinés, 22.388.630 de personnes ayant reçu deux doses et 1.570.471 avec trois doses, a affirmé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de Covid-19.Les nouvelles infections portent à 948.157 le nombre total des cas positifs enregistrés dans le Royaume depuis mars 2020, tandis que les rétablissements sont de 929.909, soit un taux de guérison de 98,1%.Elles ont été recensées dans les régions de Casablanca-Settat (63), Rabat-Salé-Kenitra (46), Fès-Meknès (6), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5), Marrakech-Safi (3), Laâyoune-Sakia El Hamra (2), Beni Mellal-Khénifra (2), Drâa-Tafilalet (2), Guelmim-Oued Noun (2) et l'Oriental (1).Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.740 (létalité 1.6%), avec trois nouveaux cas enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.Les cas actifs sont au nombre de 3.508, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l'ordre de 127, dont 4 placés sous intubation.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

