https://fr.sputniknews.com/20211113/le-pape-francois-salue-le-role-de-la-presse-face-aux-abus-sexuels-dans-leglise-1052588935.html

Le pape François salue le rôle de la presse face aux abus sexuels dans l'Église

Le pape François salue le rôle de la presse face aux abus sexuels dans l'Église

Le pape François a remercié samedi les journalistes pour leur rôle dans la révélation des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique, que l'institution... 13.11.2021, Sputnik France

2021-11-13T18:07+0100

2021-11-13T18:07+0100

2021-11-13T18:49+0100

international

pape françois

église catholique

abus sexuel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102907/34/1029073410_0:128:3500:2097_1920x0_80_0_0_b5dc1c65c845378f8ad68c119c659aab.jpg

Le pape a salué la "mission" des journalistes et souligné l'importance, pour ces derniers, de sortir des salles de rédaction et de se confronter à la réalité afin de combattre la désinformation, notamment celle qui s'exprime en ligne.Le pape François s'exprimait lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de deux correspondants – Philip Pullella de Reuters et Valentina Alazraki de Noticieros Televisa au Mexique – ayant passé leur carrière à couvrir le Vatican.Le problème de nombreux paysLes scandales sexuels ont défrayé la chronique en 2002, lorsque le quotidien américain The Boston Globe a publié une série d'articles révélant des abus de mineurs commis par des religieux et la culture du secret entretenue au sein de l'Église.Depuis lors, d'autres affaires ont secoué l'Église dans nombreux pays. En France, une commission a révélé en octobre que des religieux avaient agressé sexuellement plus de 200.000 enfants au cours des 70 dernières années.Élu pape en 2013, François a été accusé de réagir trop tardivement et de donner davantage de poids à la parole de ses confrères du clergé qu'à celle des victimes.En 2018, il a changé de ton, admettant publiquement qu'il s'était trompé dans une affaire survenue au Chili et jurant que l'Église ne chercherait plus jamais à dissimuler de tels actes. En 2019, il a appelé à mener une "bataille tous azimuts" contre un crime qui doit selon lui être "effacé de la surface de la Terre".Pour ce faire, il a estimé que les professionnels de la presse devaient "échapper à la tyrannie" de la technologie. "Tout ne peut pas être dit par e-mail, par téléphone ou sur un écran", considère-t-il.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pape françois, église catholique, abus sexuel