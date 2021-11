https://fr.sputniknews.com/20211113/le-premier-lanceur-espagnol-developpe-par-une-entreprise-privee-presente-a-madrid---photos-video-1052580460.html

Le premier lanceur espagnol développé par une entreprise privée présenté à Madrid - photos, video

La présentation du premier lanceur développé en Espagne par l’entreprise privée valencienne PLD Space a eu lieu ce vendredi 12 novembre au Musée national des sciences naturelles, à Madrid.Le grand public a pu voir la version finale d’une fusée MIURA 1, qui, selon la direction de PLD Space, est le premier lanceur réutilisable élaboré en Europe par une compagnie privée.Il a ajouté que l’Espagne pourrait se positionner comme un des pays du monde au fort potentiel de technologies cosmiques.Monoétage, d'une hauteur de 12,7 mètres pour un diamètre de 0,7 mètre et propulsée par le moteur TEPREL-B, MIURA 1 serait capable d’embarquer 100 kilogrammes de charge utile à un apogée de 150 kilomètres.Son lancement est prévu pour 2022 à partir du site spatial El Arenosillo, dans le sud de l’Espagne.Les concepteurs espagnols de MIURA 1 espèrent pouvoir réutiliser ce lanceur, une première pour la branche cosmique européenne.La fusée est exposée au Musée national des sciences naturelles, à Madrid, jusqu’à 14 novembre 2021.Phase suivanteEn cas de lancement réussi de MIURA 1 en 2022, la compagnie PLD Space envisage de passer à une étape suivante de sa conquête spatiale.L’entreprise prévoit d’utiliser des technologies testées sur MIURA 1 pour envoyer en orbite basse de la Terre un véhicule plus lourd et puissant: MIURA 5.Long de quelque 20 mètres et composé de trois étages, ce dernier devrait être capable de porter jusqu’à 300 kilogrammes de charge utile à la hauteur de 400 kilomètres.Le lancement de MIURA 5 est pour l’instant programmé pour 2024 depuis le cosmodrome de Kourou.La société PLD Space a été fondée en 2011 à Elche, dans la Communauté valencienne, et a pu devenir dès lors le chef de file de l’industrie espagnole des fusées spatiales.

