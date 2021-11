https://fr.sputniknews.com/20211113/les-chefs-des-plus-grandes-entreprises-cotees-en-france-ont-vu-leurs-salaires-baisser-de-14-en-2020-1052576759.html

Les chefs des plus grandes entreprises cotées en France ont vu leurs salaires baisser de 14% en 2020

En 2020, les grands patrons du SBF 120 ont été rémunérés 14% de moins sur fond de crise sanitaire, selon les calculs du cabinet de conseil Proxinvest. 13.11.2021, Sputnik France

Le Covid-19 n’a pas épargné les dirigeants des 120 plus grandes entreprises cotées en France (SBF 120). Leurs gains se sont établis à 3,2 millions d'euros en moyenne en 2020, révèle une étude du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest.Ainsi, ce chiffre a diminué de 14% et "revient à ses niveaux de 2014-2015", selon Proxinvest. Les salaires des dirigeants du CAC 40 ont quant à eux baissé de 11%, à 4,6 millions d’euros.Dans son rapport, Proxinvest analyse tout type de rémunération dont fixe, bonus annuel, jetons, avantages en nature, stock-options et actions gratuites de performance valorisées à leur date d’attribution, intéressement en numéraire, ainsi que d’autres formes indirectes de rémunération.Plus précisément, tandis que les salaires fixes ont connu une baisse de 4,4%, "c’est surtout la baisse du bonus annuel moyen de 26,9% qui mérite d’être observée. Quinze dirigeants n’auront par exemple perçu aucun bonus annuel", est-il expliqué dans le rapport.Le classement de Proxinvest met Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes, à la première place avec une rémunération totale de 20,6 millions d’euros, "en baisse de 17%". Les patrons des entreprises Teleperformance, TechnipFMC, Rémy Cointreau, Française des Jeux et l’ancien dirigeant de FCA (Fiat Chrysler) figurent également dans la liste.Redressement de l’économieÀ l’échelle européenne, l’économie a connu une récession historique en 2020 causée par l’épidémie. Cependant, la Commission européenne a constaté que les économies s’étaient bien redressées et que la croissance serait observée en 2022.Durement frappée par la pandémie, la France a vécu une expansion économique particulièrement forte estimée à +6,6% de croissance en 2021 et +3,8% en 2022.

