Les USA engagés à défendre le Japon

Les USA engagés à défendre le Japon

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré samedi que le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, l'avait assuré, lors d'un... 13.11.2021, Sputnik France

2021-11-13T06:52+0100

2021-11-13T06:52+0100

2021-11-13T06:52+0100

Les relations sino-japonaises sont compliquées par le conflit au sujet d'un groupe d'îles de mer de Chine orientale, baptisé Senkaku par Tokyo et Diaoyu par Pékin, ainsi que par l'héritage de l'agression militaire passée du Japon contre la Chine.L'article 5 du traité stipule que chaque partie reconnaît qu'une attaque armée contre des territoires sous administration japonaise serait dangereuse pour la paix et la sécurité du Japon, et qu'elle agirait pour faire face au danger commun.Yoshimasa Hayashi a déclaré qu'Antony Blinken et lui-même partageaient le point de vue selon lequel la paix et la stabilité du détroit de Taïwan étaient importantes.Les tensions se sont accrues dans le détroit ces derniers mois, Taïwan se plaignant des missions répétées menées par l'armée de l'air chinoise.

