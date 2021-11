https://fr.sputniknews.com/20211113/loms-reprend-lexamen-du-vaccin-russe-spoutnik-v-1052585218.html

L'OMS reprend l’examen du vaccin russe Spoutnik V

Le processus d’examen du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V dans la perspective de son éventuelle homologation "avance de nouveau", a indiqué vendredi... 13.11.2021, Sputnik France

Le processus d'homolgation de Spoutnik V a été suspendu pendant plusieurs mois, "en raison de procédures juridiques manquantes ", selon l'agence de l'ONU.Une homologation d'urgence de l'OMS donnerait non seulement un label de qualité à ce vaccin déjà injecté depuis la fin de l'année dernière en Russie et dans d'autres pays, mais il pourrait surtout ouvrir la voie à une reconnaissance plus large et permettre in fine aux gens vaccinés avec ce sérum de voyager avec un pass sanitaire.L'homologation d'urgence pourrait aussi permettre au système Covax -chargé d'approvisionner en particulier 92 pays pauvres- de l'ajouter à sa palette de sérums actuels et pallier aux problèmes d'approvisionnement.Pour l'heure ni les États-Unis ni l'Agence européenne des médicaments n'ont homologué le vaccin russe, mais, a souligné la docteure Simao, "nous attendons encore le dossier complet sur Spoutnik", qui permettra d'avancer.Il resta aussi des problèmes en termes "d'inspections auprès des fabricants".Pour l'heure, l'OMS a homologué les vaccins anti-Covid de l'indien Bharat Biontech, de Pfizer-Biontech, de Moderna, d'Astra Zeneca (l'OMS compte deux vaccins AZ dont l'un fabriqué en Inde), de Johnson&Johnson, de Sinopharm.

