Merkel plaide pour un "effort national" afin d'enrayer la nouvelle vague

"Je suis très préoccupée par la situation. Nous sommes confrontés à des semaines difficiles. Nous avons besoin d'un effort national pour briser la lourde vague automnale et hivernale de la pandémie", a-t-elle indiqué dans son podcast hebdomadaire, tout en mettant en avant l'importance de rester "solidaire" et de penser à sa "propre protection et à prendre soin des autres" en vue de réussir la lutte contre cette vague hivernale de la pandémie.A cet égard, la chancelière sortante, désormais chargée de gérer les affaires courantes en attendant la constitution d'un nouveau gouvernement, a estimé "urgent" que gouvernement fédéral et les régions adoptent une "valeur seuil" qui doit être "choisie judicieusement afin que les mesures nécessaires ne soient pas prises trop tard", tout en se déclarant en faveur d'une troisième injection vaccinale, "véritable chance pour briser l'importante vague".Avec 50.196 nouvelles infections, l'Allemagne avait jeudi enregistré un nouveau record du nombre de contaminations recensées en une journée depuis le début de la pandémie.

