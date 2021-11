https://fr.sputniknews.com/20211113/peche-le-senegal-decide-de-mutualiser-les-moyens-avec-trois-pays-voisins-1052588445.html

Pêche: le Sénégal décide de ‘’mutualiser’’ les moyens avec trois pays voisins

Le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont convenu de mutualiser leurs moyens pour mieux préserver les ressources halieutiques, a annoncé le... 13.11.2021, Sputnik France

"Nous avons décidé de travailler en synergie, de façon très étroite, de collaborer, de discuter régulièrement comme le font nos chefs d'Etat, de mutualiser nos moyens. Nous devons combiner nos forces pour mieux préserver nos ressources halieutiques et les acteurs qui travaillent dans ce secteur", a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion, vendredi à Dakar, avec ses homologues dans les pays voisins."Nous avons échangé sur les problèmes que nous avons en commun'’, a-t-il affirmé, souhaitant que les quatre pays puissent '’combiner leurs efforts pour préserver leurs intérêts’’ en matière de pêche."Il s'agit d'un même peuple, c'est le même peuple. Nous devons ensemble combiner nos efforts pour préserver nos intérêts. Il s'agit aujourd'hui que les Africains se mettent ensemble pour construire leur destin, leur avenir et préserver leurs économies'', a insisité le ministre sénégalais.‘’C’est ce que nous sommes en train de faire en suivant les instructions de nos chefs d’Etat, qui ont des relations de fraternité extrêmement rapprochées et une convergence de vues pour préserver les intérêts de leurs peuples’’, a poursuivi M. Ndoye.

