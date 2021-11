https://fr.sputniknews.com/20211113/poutine-explique-pourquoi-les-migrants-tentent-de-penetrer-dans-lue-via-la-bielorussie-1052586272.html

Poutine explique pourquoi les migrants tentent de pénétrer dans l’UE via la Biélorussie

Poutine explique pourquoi les migrants tentent de pénétrer dans l’UE via la Biélorussie

Vladimir Poutine ne voit rien d’étonnant à ce que les migrants se dirigent vers l’Union européenne via la Biélorussie: l’entrée dans ce pays ne nécessite aucun... 13.11.2021, Sputnik France

2021-11-13T14:31+0100

2021-11-13T14:31+0100

2021-11-13T14:31+0100

crise migratoire en biélorussie

vladimir poutine

biélorussie

alexandre loukachenko

migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1045667357_0:73:3272:1914_1920x0_80_0_0_63c8aa5f39a70ef4454835df76a536a9.jpg

Évoquant les migrants à la frontière biélorusso-polonaise dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya 24, Vladimir Poutine a expliqué le choix de la Biélorussie pour entrer dans l’Union européenne.Des migrants qui inspirent la pitiéIl a également évoqué la situation déplorable dans laquelle se retrouvent les migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne."Ces gens inspirent, certes, la pitié. Je ne parle pas des raisons, ni de ce qui se passe là-bas. Mais il va de soi qu’on a pitié d’eux", a-t-il ajouté.Un précédent blocage du gaz vers l’Europe avant les menaces de LoukachenkoVladimir Poutine est également revenu sur les propos de son homologue biélorusse relatifs à l’éventualité d’une interruption du transit du gaz vers l’Europe. Il a rappelé que par le passé l’Ukraine avait déjà bloqué le transit du gaz russe vers l’Union européenne.Le 11 novembre, le Président biélorusse avait conseillé à l’UE de bien réfléchir au transit du gaz et de marchandises via la Biélorussie avant d’introduire des sanctions à son encontre. Il avait rappelé que le gazoduc Yamal-Europe qui avait sensiblement augmenté ces derniers temps les livraisons de gaz depuis la Russie vers l’Occident passait par le territoire de son pays."Tout simplement, ils ont fermé les vannes, comme disent les spécialistes. Bref, ils ont coupé le gaz russe vers l’Europe. Un tel cas a eu lieu."Des milliers de migrants stoppés par VarsoviePlusieurs milliers de migrants se sont massés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne dans l’espoir de s’introduire dans l’Union européenne. Les autorités polonaises ont renforcé la protection de leur frontière pour couper court à leurs tentatives et accusent Minsk d’avoir orchestré une crise migratoire.Minsk rétorque que ces accusations sont "sans fondement" et juge que la Pologne, membre de l’UE, viole les droits de l’homme en empêchant les migrants d’entrer sur son territoire.En pleine crise et échange de menaces, le ministère biélorusse des Affaires étrangères s’est déclaré ouvert à la possibilité de négociations avec l’UE et l’Onu pour rapatrier les migrants.

biélorussie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

vladimir poutine, biélorussie, alexandre loukachenko, migrants