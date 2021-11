https://fr.sputniknews.com/20211113/rdc-une-epidemie-de-rougeole-declaree-dans-lest-du-pays-1052586600.html

RDC: une épidémie de rougeole déclarée dans l'est du pays

RDC: une épidémie de rougeole déclarée dans l'est du pays

Le gouvernement de la province du Maniema, située dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a officiellement déclaré vendredi l'épidémie de... 13.11.2021, Sputnik France

2021-11-13T12:36+0100

2021-11-13T12:36+0100

2021-11-13T14:36+0100

afrique

république démocratique du congo (rdc)

épidémie

rougeole

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1046146067_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7e4fb55f4fcd79dd0307c4649a9df377.jpg

L'épidémie a été signalée après la confirmation des échantillons envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales (INRB), a indiqué le gouverneur ad intérim du Maniema, Affani Idrissa Mangala.Il a ajouté que la province a, à ce jour, enregistré 458 cas de rougeole, dont 17 décès, appelant la population à la vigilance et à consulter les centres de santé les plus proches en cas de fièvre, éruption généralisée, conjonctivite, toux et rhume.Dans la capitale Kinshasa, quatre zones de santé sont également touchées depuis fin août dernier par la rougeole, certains cas sévères ayant été signalés dans les quartiers périphériques de Kinshasa.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), épidémie, rougeole