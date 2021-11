"Situation sécuritaire très complexe": le Mali veut une relation "gagnant-gagnant" avec la Russie

"Le Mali est aussi le troisième producteur d’or sur le continent africain, après l’Afrique du Sud et le Ghana. Plus généralement, dans le domaine minier, nous savons que le Mali a un potentiel important en termes de ressources en pétrole qui ne sont pas encore exploitées. Et la Russie est aujourd’hui un producteur de premier plan au niveau mondial. Nous espérons que la Russie, à travers son expérience, son expertise et sa technologie, pourra aussi aider dans l’exploration des ressources minières – au-delà du pétrole, il y a beaucoup d’autres minerais et que nous puissions travailler ensemble à valoriser ces ressources, non pas seulement exporter des minerais à l’extérieur. Donc nous souhaitons vraiment que la base de la relation soit élargie dans un esprit gagnant–gagnant", résume Abdoulaye Diop.