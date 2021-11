https://fr.sputniknews.com/20211113/trois-soldats-tues-dans-une-embuscade-terroriste-dans-le-nord-est-du-nigeria-1052588680.html

Trois soldats tués dans une embuscade terroriste dans le nord-est du Nigeria

Au moins trois soldats ont été tués dans l'embuscade tendue à leur convoi militaire par des terroristes dans l'État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont... 13.11.2021, Sputnik France

Les assaillants ont tiré sur le convoi à l'arme lourde lors de l'embuscade vendredi, dans le village de Tamsu Kawu, le long de l'autoroute de 120 kilomètres reliant Maiduguri et Damaturu, la capitale de l'État de Yobe, ont précisé les sources militaires."Nous avons perdu trois soldats dans l'embuscade des terroristes" de l'État islamique* en Afrique de l'Ouest (Iswap), a déclaré un officier militaire, soulignant que les terroristes avaient saisi un véhicule militaire. Un second officier a confirmé le bilan.Les convois militaires sont de plus en plus souvent la cible d'attaques du groupe Iswap, dans le nord-est du Nigeria où les soldats luttent pour mettre fin à une insurrection de 12 ans.*Organisation terroriste interdite en Russie

