Un groupe armé tue sept policiers dans le nord du Burkina Faso

Des assaillants armés non identifiés ont tué vendredi matin sept policiers et en ont blessé cinq dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le gouvernement dans... 13.11.2021, Sputnik France

Les policiers effectuaient une mission de sécurité près d'Alkoma, entre les villes de Dori et Essakane dans le nord du Sahel, précisait le communiqué.Des groupes liés aux organisations djihadistes Al Qaïda* et Daech* opèrent dans la région, près des frontières du Niger et du Mali.*Organisations terroristes interdites en Russie

