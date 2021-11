https://fr.sputniknews.com/20211113/un-new-yorkais-arrete-pour-avoir-menace-de-mort-un-elu-republicain-1052585411.html

Un New-yorkais arrêté pour avoir menacé de mort un élu républicain

Un New-yorkais arrêté pour avoir menacé de mort un élu républicain

Un New-yorkais, originaire de Long Island, a été appréhendé pour avoir menacé de mort un élu républicain qui a voté en faveur du plan d'investissements dans... 13.11.2021, Sputnik France

Agé de 64 ans, Kenneth Gasper a été arrêté mercredi suite à des menaces de mort proférées, via téléphone, à l’encontre d’Andrew Garbarino, membre républicain du Congrès qui a voté pour ce plan d’infrastructures, a indiqué la police dans un communiqué vendredi, ajoutant que le mis en cause est poursuivi pour "harcèlement aggravé au deuxième degré".Élu représentant en 2020, Garbarino fait partie de 13 législateurs républicains qui ont soutenu et voté en faveur du projet de loi de l’administration Biden sur les infrastructures.Ces représentants ont fait l’objet de critiques "acerbes" de la part de leurs collègues au Grand Old Party, y compris l’ancien Président Donald Trump alors que les dirigeants parti ont préféré garder le silence.Doté de 1.200 milliards de dollars, ce plan d’investissements a été adopté la semaine dernière par la Chambre des représentants. Déjà validé par le Sénat en août dernier, le plan destiné à moderniser les routes, les ponts et l'internet à haut débit, entrera en vigueur dès sa signature par le chef de l’exécutif américain, Joe Biden.

