Une explosion dans l'ouest de Kaboul, plusieurs blessés

Une explosion s’est produite dans l’ouest de Kaboul, plusieurs personnes ont été blessées, a appris Sputnik d’une source locale. Ces deux derniers mois... 13.11.2021, Sputnik France

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1046067820_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d14ca12b2c6d6c894643daf9bf335815.jpg

La partie ouest de la capitale afghane a été secouée par une explosion, a informé Sputnik un témoin de l’événement.Selon la source, la bombe avait été placée dans une voiture.L’explosion a fait plusieurs blessés qui ont été emmenés à l’hôpital.Aucune information à propos de victimes dans cette attaque n'est encore disponible.Plusieurs attaques revendiquées par Daech* Différentes régions de l’Afghanistan ont été frappées ces dernières semaines par plusieurs attentats dont la plupart ont été revendiqués par Daech* et dont au moins trois ont visé des mosquées chiites. La dernière explosion, qui s’est produite la veille dans une mosquée de la province afghane de Nangarhar, a fait au moins trois morts et 15 blessés.En octobre dernier, deux temples à Kondoz et à Kandahar ont été pris pour cible, ce qui a causé une centaine de morts et presque 200 blessés.La branche afghane de Daech* a également revendiqué l'attaque perpétrée le 2 novembre contre l'hôpital militaire national de Kaboul, dans laquelle au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées.*Organisation terroriste interdite en Russie

2021

Actus

