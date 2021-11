https://fr.sputniknews.com/20211114/attaque-terroriste-dans-le-nord-du-burkina-larmee-appelle-les-populations-a-la-vigilance-1052598688.html

Attaque terroriste dans le Nord du Burkina, l'armée appelle les populations à la vigilance

Attaque terroriste dans le Nord du Burkina, l'armée appelle les populations à la vigilance

L’armée burkinabè a invité, dimanche, les populations de Inata (Nord) à la vigilance après une attaque terroriste contre un détachement de la gendarmerie, dont... 14.11.2021, Sputnik France

2021-11-14T17:42+0100

2021-11-14T17:42+0100

2021-11-14T17:42+0100

afrique

al-qaïda

terrorisme

burkina faso

attaque

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1052281813_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ddffb830a2b45980b52fa6987b1adf6b.jpg

Le détachement de gendarmerie de Inata dans le Soum (Nord) a essuyé une attaque terroriste tôt dimanche matin, a annoncé l’armée dans un communiqué, promettant un bilan ultérieurement, précise la même source.Et d’ajouter que l’armée a appelé les populations à la vigilance car des opérations sont en cours.Cette attaque survient au lendemain d’une autre ayant coûté la vie à sept policiers sur l’axe Dori-Essakane.Situation très tendueMalgré les opérations des forces armées, la situation sécuritaire du Burkina Faso dans plusieurs localités, s’est fortement dégradée ces derniers mois.Début novembre, une dizaine de personnes ont été tuées et quatre autre enlevées par des individus armés non identifiés dans la commune de Markoye, localité située dans le Nord du Burkina, à 16 km de la frontière du Niger, rappelle-t-on.Le Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques meurtrières perpétrées par des groupes terroristes affiliés à l'Etat islamique (EI)* et à Al-Qaïda*, visant civils et militaires.Les violences dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.* Organisation terroriste interdite en Russie

burkina faso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

al-qaïda, terrorisme, burkina faso, attaque, daech