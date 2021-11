https://fr.sputniknews.com/20211114/course-solidaire-a-casablanca-pour-promouvoir-lemployabilite-des-jeunes-1052597730.html

Course solidaire à Casablanca pour promouvoir l'employabilité des jeunes

Une course solidaire de 5 KM a été organisée, dimanche à Casablanca, à l'initiative de l'ONG TIBU Maroc pour promouvoir l'employabilité des jeunes issus des... 14.11.2021, Sputnik France

Tenue à Ain Sebaâ, cette course qui s'inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer de TIBU Maroc, principale organisation au Maroc qui utilise la force du sport pour des fins de cohésion sociale, d'éducation et d'employabilité des jeunes issus des zones défavorisées, vient pour soutenir les efforts multiples de l’organisation en termes de promotion de l’employabilité par le Sport.Elle vise à plaider pour des mesures concrètes pour l'emploi des jeunes en situation de NEET "Not in Employment, Education or Training" (Ni en emploi, ni aux études ou en formation).Cette manifestation à caractère sportif et social a rassemblé des amateurs des courses, des entreprises, des décideurs, des diplomates, des acteurs de la société civile, des représentants des collectivités territoriales et du Conseil Économique Social et de l'Environnement, des universitaires et chercheurs scientifiques, outre des bénéficiaires des programmes d'insertion des jeunes en situation de NEET.A cette occasion, Mohamed Amin Zariat, président de l'ONG TIBU Maroc a souligné, dans une déclaration à la MAP, qu'en partenariat avec la préfecture de Ain Sebaâ et d'autres acteurs, TIBU Maroc a organisé cette course de 5 KM "Courir pour les NEETT" (Run for NEET), notant que cette manifestation a été marquée par la participation des jeunes du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Jordanie et de l'Europe.Cette course qui entre dans le cadre de la Global sports Week se veut un rendez-vous permettant de plaider les causes des jeunes qui sont sans emploi, sans espoir et non pas d'expérience professionnelle (en situation de NEET), a-t-il ajouté, notant que l'objectif est de favoriser l'esprit de créativité pour permettre à ces jeunes de bénéficier de programmes à même de faciliter leur accès au marché de l'emploi à travers le sport.Pour sa part, Jeroen Roodenburg, ambassadeur des Pays Bas au Maroc s'est dit honoré de participer à cette course (Run for NEET) en tant que partenaire de TIBU Maroc, notant que ce partenariat met l'accent sur l'importance de la réinsertion des jeunes dans la vie socio-économique.Il a remercié tous les acteurs ayant contribué à la tenue de cet événement qui a offert l'opportunité de courir avec des jeunes.Leader dans le domaine de l'innovation sociale par le sport, TIBU Maroc vise à créer de véritables chemins de réussite personnelle et professionnelle par le biais du sport à ces différents bénéficiaires.

