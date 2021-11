https://fr.sputniknews.com/20211114/crise-migratoire-en-pologne--la-bielorussie-prete-a-dialoguer-avec-lue-1052592511.html

Crise migratoire en Pologne: la Biélorussie prête à dialoguer avec l'UE

La Biélorussie est prête à entamer un dialogue avec les responsables politiques de l'Union européenne (UE) sur la crise migratoire en Pologne, a annoncé samedi... 14.11.2021, Sputnik France

Évoquant la possibilité d'une conversation entre le Président biélorusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande sortante Angela Merkel, Mme Eismont a dit: "Nous avons toujours été prêts. Nous sommes prêts maintenant et nous le serons demain.Auparavant, le Président russe Vladimir Poutine avait indiqué que la chancelière allemande et le Président biélorusse étaient prêts à se parler et qu'il espérait que cela se produirait bientôt.M.Poutine et Mme Merkel se sont parlé deux fois au téléphone sur la crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et l'UE.Le Président russe a exprimé son rejet de toute responsabilité en lien avec la crise migratoire actuelle à la frontière Biélorussie-Pologne, lors d'une interview diffusée samedi sur la chaîne russe Vesti.Bruxelles, qui accuse Minsk d'orchestrer cet afflux migratoire pour se venger de sanctions occidentales contre le régime du Président Alexandre Loukachenko, a fait agiter la menace de nouvelles sanctions qui pourraient être annoncées la semaine prochaine.La crise migratoire a éclaté le 8 novembre. Plusieurs milliers de réfugiés se sont approchés de la frontière polonaise depuis le côté biélorusse et campent dans la zone frontalière.

