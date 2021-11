https://fr.sputniknews.com/20211114/elon-musk-le-plus-riche-et-desormais-le-plus-ecolo-des-milliardaires-du-monde-selon-bloomberg-1052591656.html

Elon Musk, le plus riche et désormais le plus "écolo" des milliardaires du monde, selon Bloomberg

Le PDG de Tesla a été qualifié par Bloomberg de milliardaire le plus "vert" du monde.

Avec une fortune qui se monte actuellement à 288 milliards de dollars américains, Elon Musk s’est vu attribuer la première place dans un nouveau classement de Bloomberg, publié le 12 novembre.Cette fois il s’agit d’une liste des milliardaires "écolo", c’est-à-dire des riches qui ont gagné leurs grosses fortunes avec des projets qualifiés comme respectueux de l’environnement.Selon le média américain, 86% des capitaux de M.Musk ont été rapportés grâce au business écologique de son entreprise Tesla qui, à part des voitures électriques, produit des systèmes de stockage d’énergie et des toits avec des batteries solaires.Les deuxième et troisième places sont occupées par des hommes d’affaires chinois: le directeur du plus grand producteur mondial de batteries de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Zeng Yuqun (fortune de 95,2 milliards), et le PDG du constructeur automobile spécialisé en véhicules électriques BYD, Wang Chuanfu (fortune de 48 milliards).Bloomberg indique que les fortunes des milliardaires "verts" ne cessent de s’accroître ces dernières années, leurs capitaux cumulés ayant atteint pour le moment 500 milliards de dollars.Il est également à noter que 80% des hommes d’affaires les plus riches, qui ont gagné leurs milliards en développant des projets écologiques, sont originaires de Chine. Un témoignage que la deuxième puissance économique du monde renforce ses capacités dans le domaine des technologies non polluantes, malgré le fait que la contribution de l’Empire du milieu aux émissions de gaz à effet de serre à l’échelle planétaire s’élève à 27%.Des tweets qui font chuter tout un marchéL’engagement d’Elon Musk pour la défense de l’environnement, associé à son influence médiatique dans le monde, est capable de bouleverser tout un marché.Cela a été le cas avec les cryptomonnaies -et tout d’abord sa reine, le bitcoin, dont le cours a chuté de 10% après les critiques du milliardaire sur le caractère énergivore de son minage, postées sur Twitter en mai dernier.Le PDG de Tesla a d’abord même annoncé que son entreprise, qui avait investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin, pourrait liquider sa position dans la première monnaie cryptographique. Mais ensuite, le premier milliardaire "vert" du monde a assoupli sa position pour faire savoir que Tesla conserverait ses bitcoins mais avec l'intention de les utiliser dès que le "minage" de la cryptomonnaie s'orienterait vers des sources d'énergie plus durables.

