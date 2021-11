https://fr.sputniknews.com/20211114/la-bulgarie-elit-ses-deputes-pour-la-troisieme-fois-de-lannee-1052593986.html

La Bulgarie élit ses députés pour la troisième fois de l'année

Les électeurs bulgares sont appelés aux urnes dimanche pour les troisièmes élections législatives organisées depuis le début de l'année mais les sondages... 14.11.2021, Sputnik France

Ce scrutin intervient alors que la Bulgarie est confrontée simultanément à une nouvelle augmentation des cas de Covid-19 et à la hausse des prix de l'énergie. Une poursuite du blocage politique risquerait par ailleurs de ralentir le projet d'adoption de l'euro dès 2024.Les électeurs doivent aussi élire un nouveau président, une fonction pour l'essentiel protocolaire. Les sondages donnent favori le chef de l'État sortant, Roumen Radev, 58 ans, qui pourrait décrocher un deuxième mandat à l'issue du second tour prévu le 21 novembre.Législatives précédantesLes premières législatives de l'année, en avril, se sont soldées par la défaite du Premier ministre d'alors, Boyko Borissov, et de son parti, le GERB (centre droit), quelques mois après d'importantes manifestations contre la corruption de son pouvoir.Mais l'opposition, très divisée, a été incapable de former une coalition apte à gouverner, ce qui a conduit à de nouvelles élections en juillet, avec le même résultat.Le GERB a profité de la situation pour reprendre un peu de terrain dans l'opinion: les sondages les plus récents lui attribuent 24% d'intentions de vote, ce qui en ferait le premier parti représenté au parlement.Il est toutefois peu probable que Boyko Borissov, 62 ans, ancien garde du corps de l'autocrate communiste Todor Jivkov, trouve des alliés lui permettant de former un gouvernement, estiment des analystes.Crédité d'environ 15% des intentions de vote, un nouveau parti centriste dénommé "Nous continuons le changement" et qui promet "zéro corruption" pourrait en revanche tenter de s'allier avec deux autres mouvements anti-corruption et le Parti socialiste.Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (05h00 GMT) et le scrutin sera clos à 20h00 (18h00 GMT).

