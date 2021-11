https://fr.sputniknews.com/20211114/la-chine-livre-un-demi-million-de-doses-de-vaccin-contre-le-coronavirus-a-la-syrie-1052598052.html

La Chine livre un demi-million de doses de vaccin contre le coronavirus à la Syrie

Un don d'un demi-million de doses de vaccin contre le coronavirus a été offert par la Chine à la Syrie, portant ainsi le total des doses reçues en une semaine... 14.11.2021, Sputnik France

"La Chine a fait don de 500.000 doses de vaccin Sinopharm", a annoncé, dimanche, le ministre de la Santé Hassan Ghabach, faisant état de plus de 600.000 personnes vaccinées grâce à ce programme.Ce don constitue le troisième en son genre, a affirmé l'ambassadeur de Chine à Damas Feng Biao, tout en soulignant que le nombre de doses de Sinopharm fournies par Pékin à la Syrie a été porté à un total de 800.000, grâce à cette opération.Le 27 octobre, le secrétaire général adjoint de l'Onu pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, s'était alarmé d'une résurgence du Covid-19 en Syrie, et souligné que le taux de vaccination demeurait sous les 2%.Plus de 46.000 cas ont été signalés depuis le début de l'épidémie dans les zones tenues par le régime, dont 2.661 décès selon les autorités, mais les médecins et les ONG estiment que le chiffre réel est bien plus élevé.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

