Les Argentins appelés aux urnes pour élire la moitié de la Chambre des députés et le tiers du Sénat

Les Argentins appelés aux urnes pour élire la moitié de la Chambre des députés et le tiers du Sénat

14.11.2021

Plus de 400.000 argentins établis à l’étranger participent au vote, soit plus d'électeurs dans certaines régions du pays.Ce scrutin législatif de mi-mandat est perçu comme un moment politique crucial pour le gouvernement en place, conduit par le président Alberto Fernandez et soutenu par une coalition de centre-gauche sous la bannière du mouvement péroniste (Le Front de Tous).En septembre dernier, cette coalition a subi une défaite amère à l’occasion des élections primaires qui permettent à chaque coalition de choisir ses candidats officiels pour les législatives. L’opposition était alors arrivée en tête du scrutin et a battu la majorité dans 17 des 24 entités régionales du pays, avec un écart de 10 points.Le scrutin de ce dimanche intervient également au milieu d’une crise économique marquée par une inflation galopante, un taux de pauvreté de plus en plus pesant et une crise inextricable de la dette extérieure.La crise économique, couplée à la crise sanitaire due au Covid, en plus d’un malaise perceptible au sein de la coalition majoritaire laisse peu de chance au "Front de Tous" pour remporter ces législatives, selon les derniers sondages, qui pronostiquent un scénario bis des primaires.L’enjeu principal pour le gouvernement est de se voir perdre le contrôle du congrès, ce qui risque de compromettre la mise en œuvre de ses politiques sociales sans la nécessité de composer avec l’opposition.De l’avis des analystes, le remaniement ministériel réalisé au forceps au lendemain de la défaite aux primaires, avec notamment l’arrivée à la tête de l’exécutif de Juan Manzur, peine à redresser la barre.L’opposition du centre-droit réunie au sein de la coalition "Ensemble pour le changement", qui a obtenu 4 votes sur 10 lors des primaires, se positionne comme une alternative pour résoudre les grandes problèmes économiques et sociaux du pays.Dans sa campagne électorale, elle reproche au gouvernement sa mauvaise gestion de la pandémie et son approche sociale qui consiste à distribuer massives des aides sociales sans soucier de la création de l’emploi et de la richesse.L’analyste politique et directeur du groupe Opinion Publica, Raul Timmerman, a estimé dans une récente discussion avec l’association des correspondants étrangers à Buenos Aires, que la coalition au pouvoir lance déjà "une demande de dialogue" pour le 15 novembre.Petites formationsDeux autres petites formations placées aux extrémités de l'échiquier politique, se disputent les votes ce dimanche avec des chances appréciables de remporter des sièges au Congrès.Il s'agit de "Avanza Libertad" de Javier Milei, un outsider qui a bousculé la scène politique avec son positionnement en faveur de la libéralisation du port d'armes, la suppression de la Banque Centrale, l'interdiction de l'avortement et la contestation du changement climatique.L'autre coalition en course est "Frente de Izquierda" (Front de la Gauche) qui ambitionne d'arriver en troisième position de ce scrutin.Quel que soit le vainqueur du scrutin de ce dimanche, les regards seront braqués à partir de lundi sur la prochaine échéance des élections présidentielles de 2023 qui seront décisives pour le pays. Soit elles déboucheraient sur l’octroi d’un deuxième mandat au président Fernandez et au péronisme, ou au contraire, elle ouvriraient la voie au retour du centre-droit aux affaires.

