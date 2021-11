https://fr.sputniknews.com/20211114/libye-un-fils-de-kadhafi-candidat-a-la-presidence-1052594149.html

Libye: un fils de Kadhafi candidat à la présidence

Libye: un fils de Kadhafi candidat à la présidence

Saïf al Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a déposé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du 24... 14.11.2021, Sputnik France

2021-11-14T11:39+0100

2021-11-14T11:39+0100

2021-11-14T11:39+0100

international

libye

mouammar kadhafi

saïf al-islam kadhafi

crise libyenne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103182/94/1031829430_0:257:3000:1945_1920x0_80_0_0_74f19db47f1969b489ddc2ec0e3b882a.jpg

Il devrait donc être l'un des candidats les plus connus à la présidence du pays que son père, renversé et tué en 2011, a dirigé pendant près de 42 ans.La liste des prétendants à la présidence inclut déjà le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces contrôlent l'est et le sud du pays, le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah, et le président du Parlement, Aguila Saleh.Des photographies publiées sur des réseaux sociaux montrent Saïf al Islam Kadhafi, vêtu d'un costume traditionnel brun et d'un turban, en train de signer des documents dans un bâtiment officiel à Sebha, une ville du sud du pays.Les analystes jugent faibles ses chances de remporter le scrutin du 24 décembre, dont la tenue reste incertaine en dépit du soutien de la communauté internationale, réaffirmé vendredi.Le scrutin présidentiel et les législatives prévues le même jour sont censés mettre fin à une une décennie de violences en Libye.

libye

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

libye, mouammar kadhafi, saïf al-islam kadhafi, crise libyenne