Ses proches assassinés lors de l’attentat de Toulouse, Sandler attend des excuses d’Éric Zemmour

Ses proches assassinés lors de l’attentat de Toulouse, Sandler attend des excuses d’Éric Zemmour

Son fils et ses petits-enfants ayant été tués par le terroriste Mohamed Merah en 2012 à Toulouse, Samuel Sandler garde une rancœur envers Éric Zemmour qui dans son livre a mis sur le même plan les victimes et leur assassin parce qu’ils ont été inhumés hors de France.Les polémiques autour du dernier livre d’Éric Zemmour ne s’apaisent toujours pas. Dans un article paru le 13 novembre dans Le Parisien, Samuel Sandler, dont les petits-enfants Arié et Gabriel et leur père Jonathan ont été assassinés le 19 mars 2012 par le terroriste Mohammed Merah à Toulouse, a demandé au polémiste de s’excuser pour ce qu’il a écrit sur sa famille dans La France n’a pas dit son dernier mot.En cause, notamment, cette comparaison que l’essayiste a faite sur la famille de M.Sandler et le terroriste et que Léa Salamé a lue le 13 septembre en direct sur France 2 en présence d’Éric Zemmour:À l’époque, l’écrivain avait souligné que par ce rapprochement il voulait seulement "réfléchir rationnellement et froidement" sur "la désagrégation française et la défrancisation de la France".Réaction de SandlerLe 21 septembre, Samuel Sandler, qui est président honoraire de l’Association cultuelle israélite de Versailles, avait indiqué dans Le Monde qu’il regrettait le fait que des membres de sa famille ne soient pas enterrés en France et que, dans ce sens, il était d’accord avec l’essayiste. Il a souligné tout de même qu’il ne partageait pas l’avis d’Éric Zemmour selon lequel Philippe Pétain avait sauvé des juifs.Or, le 24 octobre, sur la Radio juive, Samuel Sandler a dénoncé que les propos d’Éric Zemmour étaient "d’une certaine manière" "un soutien subliminal au terrorisme". Le jour suivant, son avocat Patrick Klugman a dénoncé également sur BFM TV "une monstruosité qui est autoalimentée par Éric Zemmour". "C'est tout simplement monstrueux, on lui demande de revenir sur ses propos et à chaque fois il en rajoute", a-t-il expliqué.Une réponse de ZemmourFinalement, le 3 novembre, invité de la Radio juive, Éric Zemmour a souligné n’avoir "jamais voulu condamner, dénoncer ou insulter les Sandler".D’après lui, il ne met pas "le terroriste et les victimes dans le même sac", en revanche, ces propos visent "à s’interroger sur ce que le fait d’enterrer ses proches hors de France disait de la défrancisation".

