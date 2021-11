https://fr.sputniknews.com/20211114/un-pays-europeen-demande-aux-non-vaccines-de-se-confiner-une-premiere-1052594919.html

Un pays européen demande aux non-vaccinés de se confiner, une première

Le chancelier autrichien a annoncé que les personnes non-vaccinées ou non guéries du Covid-19 seraient confinées à partir du 15 novembre dans le but de... 14.11.2021, Sputnik France

Plusieurs millions d'Autrichiens qui ne sont pas complètement vaccinés contre le Covid-19 devront se confiner dès lundi, a annoncé dimanche le chancelier Alexander Schallenberg.Environ 65% des Autrichiens sont complètement vaccinés, l'un des taux les plus bas d'Europe occidentale, ce qui s'explique en partie par une réticence générale à la vaccination et par l'opposition au vaccin défendue par le Parti de la liberté, le troisième du Parlement par le nombre d'élus.Eviter de nouvelles mesures pour les vaccinésAlors que les Pays-Bas ont fait le choix jeudi d'un confinement partiel de l'ensemble de la population, le gouvernement autrichien, contrôlé par le Parti populaire (ÖVP, conservateur), a expliqué vouloir éviter d'imposer de nouvelles restrictions aux personnes déjà complètement vaccinées.Motifs impérieuxLe confinement ne concernera pas les enfants de 12 ans et moins. Toutes les autres personnes non-vaccinées ne pourront sortir de leur domicile que pour des motifs précis, par exemple pour se rendre à leur travail ou faire des achats de première nécessité, a précisé le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein, lors de la conférence de presse, ajoutant que la mesure s'appliquerait pour une période initiale de dix jours.De nombreux responsables politiques, y compris au sein de l'ÖVP et des services de sécurité, ont déjà exprimé leur scepticisme sur la capacité à appliquer un confinement qui ne concerne qu'une partie de la population.Alexander Schallenberg et son ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, ont assuré que la police procéderait à des contrôles stricts.

