Une unité militaire ukrainienne se dit prête à "détruire" tout migrant à la frontière

Une unité militaire ukrainienne se dit prête à "détruire" tout migrant à la frontière

Alors qu'aucune menace ne pèse sur l'Ukraine du côté de la frontière biélorusse, les militaires d'une brigade des Forces armées ukrainiennes déployés à la... 14.11.2021

Le service de presse de la 61e brigade d’infanterie des Forces armées ukrainiennes, qui est déployée dans une zone forestière de la frontière avec la Biélorussie, a diffusé samedi 13 novembre un communiqué informant comment ses militaires réagiraient à d’éventuelles tentatives de migrants de franchir la frontière ukrainienne.Kiev promet une réaction adéquate et de ne pas tirerLe 12 novembre, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense d’Ukraine Oleksiy Danilov avait déclaré que les militaires ukrainiens n’ouvriraient pas le feu si des migrants tentaient de franchir la frontière.Le chef du service ukrainien des gardes-frontières avait précédemment annoncé qu’aucune menace ne venait du côté de la frontière biélorusse.Le Président ukrainien avait promis, pour sa part, que Kiev "réagirait de manière adéquate au développement de la situation" à sa frontière.Proposition d’héberger les migrants en UkraineCette déclaration de militaires ukrainiens intervient peu après la proposition d’un député allemand d’héberger en Ukraine les migrants qui tentent de prendre d’assaut la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en vue de pénétrer dans l’Union européenne.Selon cet élu, les migrants pourraient rester sur le territoire ukrainien pendant l’examen de leur demande d’asile dans l’UE.Cette suggestion a indigné l’ambassadeur ukrainien à Berlin qui y a trouvé "des notes de colonialisme allemand".Minsk prêt à des négociations avec l’UE et l’OnuLa crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne s’est exacerbée lundi dernier.Les autorités polonaises ont renforcé la protection de leur frontière pour couper court à toute tentative de la violer et accusent Minsk d’avoir orchestré une crise migratoire.Minsk dénonce des accusations "sans fondement" et se déclare ouvert à la possibilité de négociations avec l’UE et l’Onu pour rapatrier les migrants.

