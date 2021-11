Argentine: l'opposition remporte les législatives

https://fr.sputniknews.com/20211115/argentine-lopposition-remporte-les-legislatives-1052606199.html

Après le dépouillement de plus de 95% des votes, l’opposition a obtenu plus de 9,4 millions de voix dans les 24 provinces du pays, soit 2 millions de votes de plus que la coalition au pouvoir " Le Front de Tous ".Ces résultats provisoires ont confirmé dans une large mesure le triomphe obtenu par l’opposition dans les élections primaires du 12 septembre dernier, laissant penser que très peu d’électeurs ont changé leur vote depuis.Plus de 34 millions d’Argentins ont été appelés aux urnes pour le renouvellement de la moitié de la Chambre des députés (127 sièges sur les 257 députés de la Chambre) et le tiers du Sénat (27 sièges sur les 72 sénateurs).Immédiatement après la proclamation des résultats provisoires, la principale candidate de l’opposition à la Chambre des députés, Maria Eugenia Vidal, a affirmé que "des millions d'Argentins dans tout le pays ont dit assez " au gouvernement.Elle a encore une fois reproché au gouvernement d'Alberto Fernandez sa gestion de la pandémie, l'aggravation de la pauvreté dans le pays et la situation économique compliquée dans le pays.Elle n'a pas caché l'ambition de son parti du centre-droit de peser davantage dans l'orientation économique du pays et de se préparer dès maintenant pour revenir aux affaires dans deux ans, à l'occasion des prochaines élections présidentielles de 2023.Prenant note de la défaite de sa coalition, " Le Front de Tous ", le président Fernandez a reconnu avoir " commis des erreurs " qui auraient détourné les électeurs de son parti, promettant d’engager un dialogue avec une opposition " responsable et patriotique " pour aller de l’avant dans l’amélioration de la vie des Argentins.L’impact immédiat de ce scrutin sera la perte de contrôle de la très stratégique Chambre Haute par la coalition au pouvoir, qui sera amenée à composer avec les petits partis de l’opposition.

