Bagdad organise jeudi un vol de rapatriement d'Irakiens à la frontière polono-biélorusse

L'Irak "a recensé 571 Irakiens" bloqués à la frontière polono-biélorusse qui se sont dit prêts à regagner "volontairement" l'Irak, a expliqué M. Sahaf, sans préciser combien de personnes allaient embarquer sur ce vol Minsk-Bagdad.Ces Irakiens, originaires pour la plupart de la région autonome du Kurdistan d'Irak, font partie d'un groupe de milliers de migrants du Moyen-Orient qui campent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, pays membre de l'Union européenne.Les liaisons aériennes régulières entre Bagdad et Minsk sont suspendues depuis le mois d'août et les consulats de la Biélorussie à Bagdad et Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak, sont fermés depuis un peu plus d'une semaine.Ces mesures, a expliqué M. Sahaf, "ont réduit les voyages d'Irakiens (vers le Bélarus), mais le problème est que certains s'y rendent désormais sur des vols indirects, en passant par la Turquie, le Qatar, les Émirats et l’Égypte".

