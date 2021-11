https://fr.sputniknews.com/20211115/ce-serait-honorable-pour-la-france-doffrir-lasile-a-julian-assange-plaide-son-pere-1052613493.html

"Ce serait honorable pour la France d’offrir l’asile à Julian Assange", plaide son père

"Ce serait honorable pour la France d’offrir l’asile à Julian Assange", plaide son père

Lors de la Rencontre des Lanceurs d’Alerte, John Shipton a appelé la France à offrir l’asile à son fils Julian Assange, fondateur de WikiLeaks. Cette demande... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T17:24+0100

2021-11-15T17:24+0100

2021-11-15T17:24+0100

international

france

assemblée nationale française

wikileaks

julian assange

procès sur l'extradition de julian assange vers les états-unis (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044386681_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_34bee89e98421cecf343b5ce4685cb16.jpg

Le père du fondateur de WikiLeaks a lancé cet appel lors de la 6e Rencontre des Lanceurs d’Alerte à Paris, le 13 novembre.Quelques jours plus tôt, 39 députés français de différents partis politiques ont de leur côté signé une résolution qui demande que Paris accorde le droit d’asile à Julian Assange.Le père du lanceur d’alerte de renommée mondiale fait référence à la période "où le téléphone du Président français était écouté par la NSA et la CIA". WikiLeaks avait mis en lumière "l’ingérence dans les élections françaises" en 2012 et révélé que les États-Unis avaient espionné Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande entre 2006 et 2012.Il rappelle également que WikiLeaks avait divulgué le fait que "la BCE [Banque centrale européenne, ndlr] était piratée par la CIA et la NSA".Cette rencontre de lanceurs d’alerte a été marquée par la projection du film "Hacking Justice", consacré à la défense de Julian Assange, fruit de plus de trois ans de travail des réalisateurs Clara López Rubio et Juan Pancorbo. Comme le soulignent les auteurs du film, il s’agit d’une "histoire aux implications politiques profondes et dont l’issue affectera la liberté de la presse dans le monde entier".Des députés soutiennent AssangeCédric Villani, député (ex-LREM, non-inscrit) de l’Essonne et signataire d’une résolution parlementaire qui demande à la France d’accorder le droit d’asile à Julian Assange, assure au micro de Sputnik qu’au-delà des difficultés techniques et judiciaires qui sont "énormes, on voit que l’affaire est simple".Pour l’élu, qui juge "absolument inacceptable" la persécution du fondateur de WikiLeaks, "s’attaquer à Julian Assange est s’attaquer à la presse en général, c’est s’attaquer au journalisme d’investigation". Il souligne que c’est contraire aux valeurs et règles occidentales.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

france, assemblée nationale française, wikileaks, julian assange, procès sur l'extradition de julian assange vers les états-unis (2021)