https://fr.sputniknews.com/20211115/delhi-signale-une-forte-augmentation-des-cas-de-dengue-au-cours-de-la-semaine-derniere-1052614387.html

Delhi signale une forte augmentation des cas de dengue au cours de la semaine dernière

Delhi signale une forte augmentation des cas de dengue au cours de la semaine dernière

Le nombre des cas de dengue à Delhi a atteint 2.569 infections au cours de la semaine précédente, portant le total des contaminations cette saison à plus de... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T17:06+0100

2021-11-15T17:06+0100

2021-11-15T17:06+0100

faits divers

inde

dengue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1046136095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa9a65ed1ffd3af08642c305d618ad3e.jpg

Il s'agit du plus grand nombre de cas depuis la plus grande épidémie de Delhi en 2015 qui a touché près de 16.000 personnes et en a tué 60, rappelle la même source.Sur le nombre total cette année, 3.740 cas ont été signalés rien qu'en novembre. Des experts ont attribué la hausse des contaminations cette année, aux précipitations irrégulières et intermittentes au niveau de la capitale.Jusqu'à présent, l'infection a tué neuf habitants de la ville, dont six enfants, selon les données fournies par les municipalités, chargées de la collecte de données auprès des hôpitaux de la ville.En octobre dernier, le gouvernement local de Delhi a rendu obligatoire pour tous les hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic de signaler tous les cas de dengue, de paludisme, de chikungunya et de toute autre maladie à transmission vectorielle en vertu de la loi sur les maladies épidémiques.Selon des experts, la flambée des cas de dengue est attribuée au manque d'assainissement et d'hygiène, les zones les plus touchées étant situées à proximité des plans d'eau peu clairs et des endroits touchés par l'engorgement.Le moustique Aedes aegypti est considéré comme le principal vecteur de la dengue et ses œufs éclosent au contact de l'eau.L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avertit que le taux de mortalité du virus pourrait dépasser 20% sans soins médicaux appropriés.La maladie est devenue un problème mondial au cours des dernières décennies, avec entre 100 et 400 millions d’infections enregistrées chaque année, principalement en Asie et en Amérique du Sud, selon l’OMS.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, dengue