Explosion d'un taxi à Liverpool: un "incident terroriste", selon la police

Explosion d'un taxi à Liverpool: un "incident terroriste", selon la police

L’explosion d’un taxi qui a fait un mort et un blessé dimanche 14 novembre à Liverpool a été qualifiée d’"incident terroriste" par les autorités, rapporte... 15.11.2021, Sputnik France

L'explosion d'un taxi dimanche devant un hôpital pour femmes à Liverpool (nord de l'Angleterre) a été qualifiée lundi d'"incident terroriste" par la police antiterroriste en charge de l'enquête.Trois hommes - âgés de 29, 26 et 21 ans - avaient été arrêtés dès dimanche dans le quartier de Kensington à Liverpool, en vertu de la loi sur le terrorisme, et lors d'une conférence de presse lundi, la police a annoncé l'arrestation d'un quatrième homme âgé de 20 ans.Les enquêteurs pensent que l'engin explosif a été "fabriqué" par le passager qui l'a emmené dans le véhicule, où il est décédé dans l'explosion.Un héros Blessé lors de l'explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de "héros" par des responsables politiques et des tabloïdes qui ont affirmé qu'il avait permis d'éviter des morts.D'après le Daily Mail, le chauffeur a repéré que son passager avait l'air "suspect" et l'a enfermé dans le taxi, avant de s'échapper."Cela nous rappelle que la menace du terrorisme n'a pas disparu", a déclaré lundi matin le président du Parti conservateur Oliver Dowden sur SkyNews. La police antiterroriste est chargée de l'enquête avec, selon la BBC, le soutien du service de renseignement MI5.

