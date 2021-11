Inde: levée des restrictions de voyage pour les touristes étrangers entièrement vaccinés

https://fr.sputniknews.com/20211115/inde-levee-des-restrictions-de-voyage-pour-les-touristes-etrangers-entierement-vaccines-1052610459.html

L'Inde a commencé, lundi, à autoriser les touristes étrangers entièrement vaccinés à entrer dans le pays sur des vols commerciaux réguliers, dans le cadre d'un... 15.11.2021, Sputnik France

Les touristes entrant en Inde doivent être entièrement vaccinés, suivre tous les protocoles Covid-19 et présenté un testé négatif pour le virus dans les 72 heures suivant leur vol, selon les prescriptions du ministère indien de la Santé, qui a rappelé que les touristes pourraient également subir un test Covid-19 à leur arrivée à l'aéroport.Cependant, les voyageurs en provenance de pays ayant conclu des accords avec l'Inde pour la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination, peuvent quitter l'aéroport sans subir de test Covid-19.Ces assouplissements interviennent alors que le nombre des infections continue de diminuer face à une augmentation du rythme de la campagne de la vaccination, avec l'administration à ce jour plus de 1,1 milliard de doses.Le gouvernement central a demandé aux administrations des États fédérés de mener des campagnes de porte-à-porte pour accélérer la campagne de vaccination notamment dans les régions reculées.Avec plus de 35 millions d'infections signalées depuis le début de la pandémie, l'Inde est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis.En 2020, moins de 3 millions de touristes étrangers ont visité l'Inde, une baisse de plus de 75% par rapport à 2019, lorsque le tourisme avait rapporté près de 30 milliards de dollars de revenus.

