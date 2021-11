https://fr.sputniknews.com/20211115/la-cour-supreme-impose-le-teletravail-a-new-delhi-en-raison-de-la-pollution-de-lair-1052608683.html

La Cour suprême impose le télétravail à New Delhi en raison de la pollution de l'air

La Cour suprême de l'Inde a demandé lundi aux autorités de fermer les lieux de travail de New Delhi et des villes voisines, obligeant ainsi des millions de... 15.11.2021, Sputnik France

Cette décision intervient après que les autorités de la ville de New Delhi, enveloppée d'un brouillard toxique depuis début novembre, ont ordonné samedi la fermeture des écoles et l'arrêt des travaux de construction pendant quatre jours.Le tribunal a également demandé que des mesures urgentes soient prises pour freiner le brûlage de chaume dans les États voisins de l'Haryana, du Pendjab et de l'Uttar Pradesh, allumés par des centaines de milliers d'agriculteurs cherchant à défricher les champs pour une nouvelle saison agricole.Les efforts déployés par l'Inde pour réduire le brûlage de chaume, source majeure de pollution atmosphérique en hiver, n'ont guère porté leurs fruits, malgré les milliards de roupies dépensés au cours des quatre dernières années.Un indice mesurant la qualité de l'air s'est établi à 343 sur une échelle de 500 lundi à Delhi, signe de conditions "très mauvaises" pouvant entraîner des maladies respiratoires en cas d'exposition prolongée.La capitale, souvent classée comme la ville la plus polluée du monde, a connu un sévère épisode de pollution à la fin de la semaine dernière lorsque les températures ont chuté et que l'indice a atteint 499.

