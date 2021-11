https://fr.sputniknews.com/20211115/la-russie-et-la-turquie-renforcent-leur-cooperation-sur-les-questions-de-defense-1052611785.html

La Russie et la Turquie renforcent leur coopération sur les questions de Défense

Alors que la Turquie et la Russie renforcent leur coopération militaire et technique, notamment face aux désaccords entre Ankara et Washington, Moscou souhaite... 15.11.2021, Sputnik France

Moscou est prêt à aider Ankara à élaborer un moteur pour un avion de chasse turc de cinquième génération, a déclaré sur la chaîne Rossiya 24 Dmitri Chougaïev, directeur du Service russe pour la coopération militaro-technique (FSVTS).Coopération russo-turqueCette déclaration intervient alors que la Turquie s’intéresse de plus en plus au matériel militaire russe. Les prises de bec avec les États-Unis ne font qu’alimenter cet intérêt. Le système antimissile russe S-400 est devenu la pomme de discorde entre Washington et Ankara.Suite à l’achat par la Turquie de ce système de défense antiaérienne, Washington a annoncé en 2019 son exclusion du prestigieux programme du F-35. Ankara a longtemps espéré que les États-Unis changent d'avis, mais Joe Biden n'est pas revenu sur la décision de son prédécesseur Donald Trump, l'armée américaine considérant les S-400 comme une menace pour le F-35.Un facteur qui devrait pousser la Turquie à "mobiliser son attention sur une série de nos avions militaires", selon Dmitri Chougaïev, notamment concernant les chasseurs multirôle Su-35 et Su-57 présentés au Président turc lors du salon aérospatial MAKS-2019 qui s’est tenu dans la région de Moscou.Il a également évoqué le "grand intérêt" exprimé par le Président turc pour le chasseur russe de cinquième génération Su-57, qualifiant de "très élevé" son potentiel d'exportation.Contrat d’achat d’un autre lot de S-400En outre, un contrat portant sur l’achat d'un lot supplémentaire de S-400 par la Turquie pourrait être signé cette année, a fait savoir le 25 août le directeur général du géant russe de l’exportation d’armements Rosoboronexport, Alexandre Mikheïev.La Turquie a acheté à la Russie quatre divisions de systèmes de défense antiaérienne S-400 pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Le 23 octobre 2019, le fournisseur d’armes russe a annoncé que la Russie avait rempli le contrat plus tôt que prévu, ayant livré à la Turquie tous les éléments des systèmes, y compris les missiles. Mi-octobre 2020, la Turquie a effectué avec succès des essais de missiles S-400 sur son territoire.

