L'Allemagne va renforcer ses restrictions face à un taux d'incidence record

Le nombre de cas d'infection par le coronavirus pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours est passé à 303 lundi contre 289 la veille, selon l'Institut Robert Koch.Le nombre de décès imputés à la pandémie en Allemagne a augmenté de 43 pour atteindre un total de 97.715.Les trois formations politiques en pourparlers pour former un nouveau gouvernement - le SPD, Les Verts et le FDP - prévoient de renforcer les mesures proposées pour lutter contre la nouvelle vague d'infections, a déclaré Robert Habeck, un des dirigeants des Verts, avant que leurs projets ne soient soumis jeudi au Parlement.Les mesures comprendront des restrictions pour limiter les interactions sociales, selon un amendement vu par Reuters.Samedi, les ministres de la Santé de trois Länder allemands ont appelé les partis négociant la formation d'une coalition gouvernementale à permettre de nouvelles mesures sanitaires, comme des confinements locaux ou la fermeture d'établissements scolaires.Face à la reprise épidémique en Europe, plusieurs pays ont annoncé un renforcement de leurs mesures sanitaires.En Autriche, les personnes non-vaccinées contre le COVID-19 ont l'obligation depuis ce lundi de se confiner afin d'éviter une saturation des services de soins intensifs. De leur côté, les Pays-Bas limitent depuis samedi les horaires des bars, restaurants, supermarchés et commerces non essentiels.

