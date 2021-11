https://fr.sputniknews.com/20211115/lauteur-de-lexplosion-de-liverpool-identifie-la-menace-terroriste-relevee-1052618257.html

L'auteur de l'explosion de Liverpool identifié, la menace terroriste relevée

Le Royaume-Uni a relevé lundi 15 novembre à "grave" le niveau de la menace terroriste sur le sol britannique, au lendemain de l'explosion d'un taxi à Liverpool... 15.11.2021, Sputnik France

Cette attaque vient rappeler "le besoin pour chacun de nous de rester vigilant", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson au cours d'une conférence de presse, soulignant que "le peuple britannique ne se laissera jamais intimider par le terrorisme". "Nous ne cèderons jamais devant ceux qui veulent nous diviser", a-t-il ajouté.Le relèvement du niveau de la menace signifie que les autorités considèrent comme "hautement probable" une attaque terroriste, selon la classification officielle.Les enquêteurs pensent que l'engin explosif de Liverpool a été "fabriqué" par le passager du taxi, tué dans l'explosion survenue le 14 novembre devant un hôpital pour femmes de la ville du nord de l'Angleterre.L'auteur aurait été identifiéLa police antiterroriste pense "fortement" l'avoir identifié comme étant Emad Al Swealmeen, 32 ans. Les enquêteurs ont établi des liens avec deux adresses où des perquisitions étaient en cours ce lundi 15 novembre.Ils pensent qu'il habitait à la première "depuis un moment" et avait loué récemment la deuxième, avenue Rutland. C'est à cette dernière adresse que "des éléments importants ont été trouvés et des recherches supplémentaires seront nécessaires aujourd'hui et potentiellement dans les prochains jours", a souligné la police, qui a par ailleurs dit avoir procédé "par précaution" à une "explosion contrôlée".Le passager avait emprunté le taxi dans cette avenue, demandant au chauffeur de l'emmener à l'hôpital pour femmes, situé à dix minutes en voiture.Quatre personnes arrêtéesQuatre hommes -âgés de 20 à 29 ans - ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête, selon la police, qui a évoqué ce lundi un "acte terroriste" tout en précisant que son mobile "restait à déterminer".La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a souligné qu'il s'agissait de la deuxième attaque en un mois, après le meurtre le 15 octobre du député David Amess pendant une permanence parlementaire à une soixantaine de kilomètres de Londres. Son auteur présumé a été inculpé de meurtre et de préparation d'actes terroristes.Explosion le "Dimanche du Souvenir"L'explosion s'est produite le matin du 14 novembre, au moment où le Royaume-Uni commémorait les victimes de guerre, à l'occasion du "Dimanche du Souvenir". Elle s'est produite juste avant 11h00, heure à laquelle la nation se recueillait en silence, et à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Liverpool où des centaines de soldats, anciens combattants et membres du public étaient rassemblés.Blessé dans l'explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de "héros" par des responsables politiques et différentes publications qui ont affirmé qu'il avait permis d'éviter des morts. "Il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d'esprit et une bravoure incroyables", a déclaré Boris Johnson. Selon le Daily Mail, l'homme avait trouvé que son passager avait l'air "suspect" et l'a enfermé dans le taxi, avant de s'en échapper.Il a depuis quitté l'hôpital où il était soigné, selon la police.Le MI5 engagé dans l'enquêteLa police antiterroriste est chargée de l'enquête avec le soutien du service de renseignement MI5.Des images ont montré une large fumée grise s'échappant des lieux de l'explosion et un véhicule carbonisé.La police a exhorté la population à "rester calme mais vigilante".

