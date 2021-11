https://fr.sputniknews.com/20211115/le-cambodge-rouvre-ses-portes-aux-touristes-vaccines-1052609973.html

Le Cambodge rouvre ses portes aux touristes vaccinés

Le gouvernement du Cambodge a décidé de rouvrir dès ce lundi ses frontières aux touristes étrangers ayant reçu deux doses de vaccin contre la Covid-19. 15.11.2021, Sputnik France

Cette annonce inattendue a été faite dimanche soir par le Premier ministre Hun Sen: "tous les voyageurs internationaux, touristes et hommes d'affaires entièrement vaccinés pourront visiter librement l'ensemble du Cambodge sans quarantaine à partir de lundi".La décision annule le plan de réouverture initial, qui prévoyait que seules quelques plages du sud du pays rouvriraient fin novembre, et le reste du pays, dont la ville de Siem Reap (nord), porte d'entrée du site classé au patrimoine mondial d'Angkor Wat, en janvier.Les voyageurs devront en outre présenter deux tests Covid négatifs, l'un effectué au moins 72 heures avant le voyage et l'autre à leur arrivée au Cambodge.Le Cambodge a largement évité une épidémie de masse pendant toute l'année 2020, mais les cas sont passés depuis le mois d'avril de 20.000 à 120.000, et le pays totalise plus de 2.800 décès.La campagne de vaccination du pays est une réussite puisque 96% de la population adulte est entièrement vaccinée.

