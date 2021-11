Il s'agit des premiers échanges entre Alexandre Loukachenko et un dirigeant occidental depuis la réélection contestée du Président biélorusse en août 2020, laquelle a donné lieu au plus important mouvement de contestation de l'histoire du pays.Cet entretien est intervenu alors que Bruxelles a décidé dans la journée de renforcer ses sanctions contre Minsk, qu'il accuse d'orchestrer la crise migratoire à la frontière avec la Pologne, membre de l'UE. La Biélorussie dément ces accusations.Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leurs échanges sur ces questions, a ajouté Steffen Seibert dans un communiqué.

La chancelière allemande Angela Merkel, et le Président biélorusse Alexandre Loukachenko ont eu lundi 15 novembre un entretien téléphonique lors duquel ils ont... 15.11.2021

Merkel et Loukachenko discutent de l'aide aux migrants lors d'un rare entretien

La chancelière allemande Angela Merkel, et le Président biélorusse Alexandre Loukachenko ont eu lundi 15 novembre un entretien téléphonique lors duquel ils ont discuté de l'aide humanitaire aux réfugiés et migrants bloqués à la frontière entre l'Union européenne et la Biélorussie, a fait savoir Berlin.