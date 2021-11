https://fr.sputniknews.com/20211115/pas-de-quartiers-perdus-pour-la-republique-darmanin-annonce-des-renforts-en-ile-de-france-1052609082.html

"Pas de quartiers perdus pour la République": Darmanin annonce des renforts en Île-de-France

"Pas de quartiers perdus pour la République": Darmanin annonce des renforts en Île-de-France

Dans le contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l’Île-de-France va bénéficier de près de 600 policiers et gendarmes supplémentaires dans les... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T12:57+0100

2021-11-15T12:57+0100

2021-11-15T12:57+0100

france

france

emmanuel macron

trafic de drogue

île-de-france

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1052264183_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_918b90f662611e6a9c3371114cb69581.jpg

Lors d’un déplacement le 14 novembre au commissariat d’Argenteuil (Val-d’Oise), Gérald Darmanin a annoncé une augmentation "très importante" du nombre de policiers et de gendarmes dans les "quatre prochains mois" en Île-de-France.Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs annoncé sur Twitter que l’Île-de-France bénéficiera au total de plus de 1.500 policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat.Un renforcement qui s’explique par la lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin a d’ailleurs souligné "beaucoup plus d’actions dans ce cadre depuis le début de l’année".D’après les chiffres "impressionnants" cités par "le premier flic de France", les saisies de cannabis ont progressé de 20% par rapport à l’an dernier, soit une hausse de 14 tonnes. En outre, sept tonnes de cocaïne supplémentaires ont été saisies par les forces de l’ordre qui constatent une augmentation de 80% depuis le 1er janvier 2021. "Et plus de 9.000 trafiquants ont été arrêtés en Île-de-France, soit une progression de 40%", ajoute Gérald Darmanin.Les mesures prisesLa lutte contre le trafic de drogue en France est l’un des sujets importants pour le gouvernement.Ce fléau touche particulièrement Marseille, avec 10 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque mois, selon BFM TV.En 2020, à peine nommé ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s’est penché sur la lutte contre ce trafic. Cette lutte "sera notre première priorité" et "doit être l’alpha et l’oméga de toutes nos interventions", promettait-il en septembre de la même année dans une interview au Parisien.En mars, Gérald Darmanin a annoncé l’ouverture d’une plateforme pour signaler aux forces de l’ordre les points de deal. En déplacement à Marseille en mai, il a promis une amende de 135 euros aux guetteurs et autres petits collaborateurs des trafiquants.Le 7 octobre, il a également annoncé la création de nouveaux "quartiers témoins", avec des renforts de policiers et de gendarmes à travers le pays.Enfin, le 1er septembre, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 150 millions d’euros pour permettre aux fonctionnaires de mieux sécuriser la ville en plus du financement de 500 caméras vidéo et du renfort de 200 policiers d’ici la fin 2022.Sur les 3.952 points de deal recensés en France par l’Intérieur fin 2020, 384 ont été "définitivement éliminés", dont 87 en Île-de-France, a assuré ce 15 novembre sur CNews Gérald Darmanin.

île-de-france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, emmanuel macron, trafic de drogue, île-de-france, gérald darmanin