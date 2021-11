https://fr.sputniknews.com/20211115/protection-des-donnees-la-chine-sollicite-des-opinions-du-public-sur-un-projet-reglementaire-1052606757.html

Protection des données: la Chine sollicite des opinions du public sur un projet réglementaire

Protection des données: la Chine sollicite des opinions du public sur un projet réglementaire

L'Administration du cyberespace de Chine a publié, dimanche, une série de projets de règlements de gestion en matière de protection de la sécurité des données... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T10:48+0100

2021-11-15T10:48+0100

2021-11-15T10:48+0100

international

chine

protection des données

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104224/02/1042240208_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_66f9d051757d766cf1c1b1a466d28db8.jpg

D'après les règlements, la Chine doit établir un système de protection des données basé sur les catégories et les classes. Les données seront classées comme communes, importantes et essentielles en fonction de leur importance pour la sécurité nationale, les intérêts publics, ainsi que les droits et intérêts légitimes des individus ou organisations concernés, ajoute la même source.Différentes mesures de protection basées sur les classifications seront imposées. Les entités de traitement des données seront appelées à mettre en place des mécanismes de réponse d'urgence afin de limiter les dommages causés par d'éventuels incidents de sécurité des données, a-t-on relevé.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, protection des données