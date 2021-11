https://fr.sputniknews.com/20211115/salon-aeronautique-de-dubai-airbus-decroche-une-mega-commande-de-255-avions-a321-1052604462.html

Salon aéronautique de Dubaï: Airbus décroche une méga-commande de 255 avions A321

Salon aéronautique de Dubaï: Airbus décroche une méga-commande de 255 avions A321

Le géant européen Airbus a annoncé, dimanche, la signature d'une méga-commande de 255 avions monocouloirs "A321" émanant de quatre compagnies aériennes... 15.11.2021, Sputnik France

Le géant européen Airbus a annoncé, dimanche, la signature d'une méga-commande de 255 avions monocouloirs "A321" émanant de quatre compagnies aériennes appartenant à la société d'investissement américaine spécialisée dans le transport aérien Indigo Partners.Cette annonce a été faite par le constructeur européen lors du premier jour du salon aéronautique de Dubaï.Ainsi, 102 appareils sont destinés à la compagnie aérienne à bas coûts hongroise "Wizz Air", 91 à la low-cost américaine "Frontier Airlines", 39 à la mexicaine "Volaris" et 23 à la chilienne Jetsmart, a précisé Airbus dans un communiqué.La valeur de cette commande s'élève à plus de 33 milliards de dollars (près de 29 milliards d'euros) selon le dernier prix catalogue publié en 2018 par l'avionneur, un tarif quasiment jamais appliqué notamment lors de grosses commandes, sachant que les livraisons sont prévues à partir de 2025.Sur les 255 avions "A321", 29 sont du futur modèle XLR, un monocouloir dit à "très long rayon d'action" capable d'effectuer les liaisons longues distances traditionnellement dévolues aux gros porteurs (B777, A350).Le trafic aérien mondial, malgré un rebond cet été, n'est que de moitié ce qu'il était avant-crise et il ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025.

