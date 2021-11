https://fr.sputniknews.com/20211115/situation-sans-precedent-dans-un-bureau-de-vote-bulgare-1052603129.html

Situation sans précédent dans un bureau de vote bulgare

Un bureau de vote de Sofia, en Bulgarie, est devenu le théâtre d’un acte électoral surprenant, selon la Télévision nationale bulgare. Après avoir donné sa voix... 15.11.2021, Sputnik France

Les membres d’une commission électorale d’un des quartiers de la capitale bulgare, Sofia, ont été témoins d’une scène extraordinaire, relate ce dimanche 14 novembre la Télévision nationale bulgare (BNT).Selon la chef de la commission, Snezhina Angelova, une femme de 74 ans a utilisé une machine de vote et reçu un document confirmant son geste.Conformément à la réglementation, cette Bulgare devait transmettre ce papier à la commission électorale, mais au bureau de vote elle a demandé qu’il lui soit permis de voter une deuxième fois.Cela lui a été refusé et en réaction, la dame a mangé le document devant les membres de la commission électorale, relate Snezhina Angelova.Puisqu’il s’agissait d’un acte non prévu par la législation bulgare, Mme Angelova s’est adressée à une commission locale supérieure. Cette dernière a recommandé de mentionner sur le registre de vote que le document de cette citoyenne avait été ingéré, et de le faire parapher par tous les membres de la commission.Troisièmes élections en 2021Ce dimanche 14 novembre, c’était déjà la troisième fois depuis le début de l’année en cours que les Bulgares étaient appelés aux urnes pour élire leurs parlementaires.Les résultats des deux élections législatives précédentes n’ont pas permis aux forces politiques de ce pays membre de l’UE de former la majorité nécessaire pour gouverner.Les électeurs bulgares peuvent aussi exercer ce 14 novembre leur droit de vote pour élire le Président, un poste principalement protocolaire. Selon des sondages nationaux, le chef de l'État sortant, Roumen Radev, a toutes les chances d’être reconduit pour un deuxième mandat.La Bulgarie est parallèlement confrontée à une nouvelle hausse des cas de Covid-19 et à l’augmentation des prix de l'énergie.

