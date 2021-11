https://fr.sputniknews.com/20211115/xi-devrait-placer-taiwan-au-coeur-des-discussions-avec-biden-1052606330.html

Xi devrait placer Taiwan au coeur des discussions avec Biden

Le président chinois Xi Jinping devrait profiter de son sommet virtuel avec son homologue américain Joe Biden pour prévenir Washington de "reculer" sur la... 15.11.2021, Sputnik France

Cet entretien, prévu mardi matin heure de Pékin, s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux plus grandes puissances économiques mondiales de favoriser leur dialogue bilatéral, sur fond de rivalité stratégique croissante et de divergences sur un éventail de sujets - aux premiers rangs desquels le commerce, les technologies, le Xinjiang et Taiwan, île que la Chine considère comme une province renégate.D'après l'éditorial du China Daily, quotidien en langue anglaise proche du pouvoir, Xi Jinping va souligner auprès de Joe Biden que la Chine est déterminée à "parvenir à la réunification nationale dans un futur proche, peu importe le coût". Pékin a répété par le passé ne pas exclure un recours à la force pour ramener Taiwan dans son giron.La question de Taiwan est la "principale ligne rouge" de la Chine, souligne pour sa part le Global Times, tabloïd nationaliste publié par l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois.Afin de "réduire le risque d'une collision stratégique" entre Pékin et Washington, ce dernier doit "effectuer un pas en arrière" et "montrer de la retenue" sur cette question, ajoute-t-il dans une tribune.

