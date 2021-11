https://fr.sputniknews.com/20211115/zemmour-fait-de-lecologie-raciste-selon-pompili--1052612758.html

Zemmour fait de "l’écologie raciste", selon Pompili

La ministre de la Transition écologique a taclé Zemmour sur RTL, lui reprochant ses positions sur la démographie africaine. Le polémiste avait fait le... 15.11.2021, Sputnik France

Alors que la COP26 vient d’accoucher d’un accord controversé sur le changement climatique, l’écologie tente de se faire une place dans le débat présidentiel français.Sur RTL, Barbara Pompili a ainsi critiqué la façon dont Éric Zemmour appréhendait le réchauffement climatique. La ministre de la Transition écologique a reproché au polémiste de lier la question de la démographique africaine à celle du changement climatique. Une approche "fausse et dénuée de toute rigueur scientifique", selon elle.L’ancienne députée écologiste s’est refusée à qualifier Éric Zemmour de climato-sceptique, tout en affirmant qu’il racontait "n’importe quoi" en matière d’écologie.Si elle n’a pas nié que certains pays émergents faisaient aujourd’hui partie des gros pollueurs, Barba Pompili a cependant ajouté que les pays européens et les États-Unis avaient "enclenché le dérèglement climatique", il y a une quarantaine d’années.Le tabou démographique?Éric Zemmour avait récemment fait le lien entre écologie et démographie sur CNews, déclarant que les enjeux climatiques n’étaient pas les mêmes sur une planète à 7 milliards ou sur une planète à 1 milliard d’habitants. Il avait pointé du doigt l’"explosion de la natalité" en Afrique comme en Asie.Un constat entériné par certains chercheurs, qui appellent à prendre en compte les facteurs démographiques, au même titre que les facteurs économiques, pour cerner les causes des émissions de CO2.La démographie galopante de certains pays peut notamment avoir un impact sur les pénuries d’eau et la déforestation. Pour protéger la forêt tropicale, la République démocratique du Congo (RDC) vient d’ailleurs de signer un accord en marge de la COP26, mettant l’accent sur la "transition démographique". Des politiques en ce sens doivent être adoptées à, l’horizon 2030.En Europe, certains militants écologiques font d’ailleurs eux-mêmes le lien entre démographie et environnement, déclarant ne pas vouloir d’enfants pour le bien de la planète. Le phénomène touche en particulier les jeunes générations. Aux États-Unis, l’acronyme GINK ("Green Inclination No Kid") est même apparu pour qualifier ces personnes refusant de procréer par souci écologique.

